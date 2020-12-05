أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية مساء اليوم السبت قبول 15323 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2020/2021 ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الهيئة بأن المدير العام ل(التطبيقي) الدكتور علي المضف اعتمد نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة.

ونقل البيان عن عميد القبول والتسجيل بالهيئة الدكتور مشعل المنصوري قوله إنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول إضافة إلى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة.

وأوضح المنصوري أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

وذكر أن اجتياز المقابلة الشخصية هو شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية العلوم الصحية (تخصص طوارئ طبية) وكلية التمريض والتي ستكون في يومي الاثنين والثلاثاء 7 و 8 ديسمبر الجاري وذلك من الساعة 11 إلى 1 بعد الظهر للمقبولين في الفصل الأول فقط.

وبين أنه سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في كلية التمريض في يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري بينما يكون للمقبولين في باقي الكليات يومي الأحد والاثنين 13 و14 ديسمبر الجاري إلكترونيا عن طريق برنامج (تيمز) وذلك للمقبولين في الفصل الأول والثاني.

يذكر أنه يمكن للطلبة المقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال رابط إلكتروني توفره الهيئة للطلبة.