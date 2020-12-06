وفيات يوم الاحد 6 ديسمبر 2020

ناديه علي محمد العديلة، 54 عاماً، شيعت، ت: 99703702،99742247،55199722،99593156.

علي خلق عايض الحقان، 70 عاماً، شيع، ت: 99452000.

رقية إبراهيم محمد بوشهري، زوجة، حمزة عباس سناسيري، 74 عاماً، شيعت، ت: 60911511.

حبيب محمد حبيب بهرامي، 63 عاماً، شيع،ت: 55743888،66664062.

صالح حسن بن مبارك الرشدان، 69 عاماً، شيع، ت: 95555963،66005567.

فاطمة عبد العزيز فهد الصميط، 71 عاماً، شيع،ت: 55552290،66262733.

أحمد عبد الله إبراهيم الحمد، 68 عاماً، شيع، ت: 99995806،99339950.

سامية زيد عبد الله الزيد، 62 عاماً، شيعت، ت: 99059090،99669236،99898323،97842228.