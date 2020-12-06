وفيات يوم الاحد 6 ديسمبر 2020

ناديه علي محمد العديلة، 54 عاماً، شيعت، ت: 99703702،99742247،55199722،99593156.
علي خلق عايض الحقان، 70 عاماً، شيع، ت: 99452000.
رقية إبراهيم محمد بوشهري، زوجة، حمزة عباس سناسيري، 74 عاماً، شيعت، ت: 60911511.
حبيب محمد حبيب بهرامي، 63 عاماً، شيع،ت: 55743888،66664062.
صالح حسن بن مبارك الرشدان، 69 عاماً، شيع، ت: 95555963،66005567.
فاطمة عبد العزيز فهد الصميط، 71 عاماً، شيع،ت: 55552290،66262733.
أحمد عبد الله إبراهيم الحمد، 68 عاماً، شيع، ت: 99995806،99339950.
سامية زيد عبد الله الزيد، 62 عاماً، شيعت، ت: 99059090،99669236،99898323،97842228.
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