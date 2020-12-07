وفيات يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020

هدوه مفرح هندي الهرشاني، زوجة، مطلق محمد هندي الهرشاني، 75 عاماً، «شيعت»،ت: 97648195، 98893724.

مليحة ناصر عتيق الهاملي، أرملة، قطيم طماح المطيري، 79 عاماً، «شيعت»،ت: 55849900، 50442444، 50796000.

محمد عبدالله بوصخر، 85 عاماً، «شيع»،ت: 66640313.

أحمد كاظم جراغ، 82 عاماً، «شيع»،ت: 55889444، 52220088.

علي حسين براك العنزي، 59 عاماً، «شيع»،ت: 99010817، 66076444.

هدى يوسف محمد المنيس، زوجة، صباح يوسف المنصور، 57 عاماً، «شيعت»،ت: 99662139.

خالد محمد سليمان المحسن، 67 عاماً، «شيع»،ت: 66661056، 99956704، 99662515.

فهد محمد متعب العازمي، 68 عاماً، «شيع»،ت: 99377422.

نور جهان محمد عقيل محمد زمان، أرملة، عبدالله محمد أمين، 93 عاماً، «شيعت»،ت: 99429991.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون