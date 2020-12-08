وفيات يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، 41 عاماً، شيع، ت: 69090906،50005000، 97577775،99088886.

طفلة بجاد مشحن العتيبي، أرملة، ناصر نشاط صقر العتيبي، 74 عاماً، شيعت،ت: 66612228،66600700.

بدرية محمد سالم البادي، زوجة، احمد سعد عامر الحشان، 56 عاماً، شيعت، ت: 99027186،99883056.

عبد الهادي حسن احمد العنزي، 21 عاماً، شيع، ت: 55808202.

عبد الله مبارك فهد العويهان العنزي، 41 عاماً، شيع، ت: 51122557،97994480.

شاهه علي محمد حسن، زوجة، أحمد عبد الرحيم الكندري، ت: 99798086،99728711،99393609.

مجبل بتال مدعج المطيري، 90 عاماً، شيع،ت: 99992374،55553076،97989794.

ابتسام عايد العيد، أرملة، أحمد عبد الله الفارسي، 58 عاماً، شيعت، ت: 55999989،99633332.

ناصر سعود ناصر العازمي، 64 عاماً، شيع، ت: 99484873،50177324،25225425،94039500.

سلطان محمد صقر الغانم، 71 عاماً، شيع، ت: 97680666.

علي حمد علي الشطي، 33 عاما، شيع، ت: 99080473،94939155.