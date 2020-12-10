وفيات يوم الخميس 10 ديسمبر 2020

علي حسن أحمد القلاف، 18 عاماً، «شيع»، تلفون: 99802915، 99409098.
سعاد سعيد عبدالله بركات، 76 عاماً، «شيعت»، تلفون: 99100905.
محمد مختار محمد اشكناني، 70 عاماً، «شيع»، تلفون: 99530341، 99736965.
ليلى جبار غالي، أرملة، عايد عبدالعزيز المويزري، 72 عاماً، «شيعت»، تلفون: 96605995.
بدرية محمد سالم العبدالله، أرملة، خالد عبدالله الهولي، 79 عاماً، «شيعت»، تلفون: 99078816، 90066775، 97144022.
عباس عبدالله عيسى الأستاد، 66 عاماً، «شيع»، تلفون: 50020062، 99067679.
موضي نايف مطلق العتيبي، 52 عاماً، «شيعت»، تلفون: 66688661.
شاكر سعود عبيد العنزي، 66 عاماً، «شيع»، تلفون: 97469995، 99067150، 67766621، 67776406.
خالدة أحمد محمد العوضي، زوجة، شمس الدين محمد شريف سوداكر، 71 عاماً، «شيعت»، تلفون: 99688353، 66112981، 97922933، 99396693، 99452289.
عيسى راشد عبدالله الهنيدي، 71 عاماً، «شيع»، تلفون: 99067119.
فاطمة داود سليمان الجراح، أرملة، فهد محمد العثمان الراشد، 85 عاماً، «شيعت»، تلفون: 99640063، 99622268.
يوسف بدر عبدالله صفر، 41 عاماً، «شيع»، تلفون: 99036790.
علي طبيخ فهد الطبيخ، 77 عاماً، «شيع»، تلفون: 66704442.
أحمد سليمان حمود الضويحي الفرحان، 72 عاماً، «شيع»، تلفون: 95599980.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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