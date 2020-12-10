نقابة العاملين بـ “التطبيقي” تتضامن مع العاملين بـ “جامعة الكويت”

أعلن نائب رئيس نقابة العاملين في التطبيقي “محمد الكندري” تأييد النقابة ومشاركتها وتضامنها مع نقابة العاملين في جامعة الكويت بجميع الإجراءات التي تقوم بها النقابة، وعبر الكندري عن أسفه لما آلت إليه التطورات الأخيرة مع موظفي الجامعة ممن تم حرمانهم من مكافأة الفصل الدراسي ممن قاموا بالعمل خلال جائحة كورونا مع رفض الإدارة الجامعية صرف المستحقات لهم بدلا من تكريمهم على تفانيهم خلال هذه الازمة.

وقال الكندري يعلم الجميع أن من أهداف النقابات رعاية مصالح منتسبيها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمطالبة بحقوقهم والذود عنها ، مؤكدا اننا لسنا دعاة تأزيم وإن مطالب إخواننا في نقابة الجامعة ضمن الإطار المشروع لمطالبهم والحفاظ على منتسبيهم .

واكد الكندري بأن نقابة العاملين في التطبيقي ستكون بجانب نقابة العاملين في الجامعة وأن النقابات قاطبة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ضد أي حق من حقوق زملائنا موظفي الجامعة ولن نألو جهدا في سبيل المحافظة على الحقوق المشروعة للزملاء العاملين في جامعة الكويت.