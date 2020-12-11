وفيات يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020

علي سعيد السيف العامر، 90 عاما، «شيع»، ت: 65000121، 99666200.

لطيفة صالح عبدالعزيز المنصور، زوجة، بدر صالح حمد العجيل، 79 عاما، «شيعت»، ت: 50522844.

زينب عبدالنبي عبدالله مندني، زوجة، خليل إبراهيم حسين عاشور، 71 عاما، «شيعت»، ت: 99429696، 66227756.

خالد فهد عبداللطيف الخليفة، 87 عاما، «شيع»، ت: 94440005، 66671808، 99039498.

كلثوم رفيق نادر الرفاعي، زوجة، محمد عبدالله الحماد الرباح، 80 عاما، «شيعت»، ت: 97444493، 60000810.

عبدالله علي أحمد محمد، 66 عاما، «شيع»، ت: 66006005.

صالح أحمد محمد الشواف، 84 عاما، «شيع»، ت: 98005887.