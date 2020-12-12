وفيات يوم السبت 12 ديسمبر 2020

نوال عبدالله جابر مطر، زوجة، هادي حسن السلطان، 51 عاماً، شيعت،ت: 90091501،99667729،51110046.

مشعل عباس باقر الزنكوي، 24 عاماً، شيع، ت: 96641113.

فلاح علي هلال العنزي، 76 عاماً، شيع، ت: 55552766،97310131.

منصور حمدان فرج الحربي، 64 عاماً، شيع، ت: 99537955.

يعقوب يوسف علي علي، 64 عاماً، شيع، ت: 50850355.

أحمد عبدالكريم عباس محمد، 79 عاماً، شيع، ت: 97110082.

خلف حسين محمد الخلف، 73 عاماً، شيع، ت: 55155696،97247773،99396911، 97247773.

إسحاق أحمد الكندري، 58 عاماً، شيع، ت:94442484.

أحمد حسين علي بوعباس، 84 عاماً، شيع، ت: 66666074،97788838.

رشيدة سلام رافع، أرملة، فاضل حبيب حسين، شيعت، ت: 51005020،94707060.