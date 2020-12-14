وفيات يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020

علية سيد عنبر سيد صالح الرفاعي، أرملة، فايز السيد هاشم الرفاعي، 88 عاماً، «شيعت»، ت: 99665994، 97920202، 99650266، 99361758.

سعاد غريب عبدالله الياقوت، 65 عاماً، «شيعت»، ت: 24830799، 98885869.

إبراهيم ياسين علي الحداد، 73 عاماً، «شيع»، ت: 66248123، 99752040.

عبدالمحسن عبدالله محمد البقشي، 77 عاماً، «شيع»، ت: 65096500.

محمد منير عبدالله المهنا، 80 عاماً، «شيع»، ت: 96606668، 99621032.

محمد غانم محمد جمران، 83 عاماً، «شيع»، ت: 94444008، 55551811.

جبر بندر الجمهور المطيري، 68 عاماً، «شيع»، ت: 94424777، 90077305.

حمود عبدالله يوسف السبيعي، 90 عاماً، «شيع»، ت: 97799408، 99723832.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون