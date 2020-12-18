وفيات يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020

عبدالكريم يعقوب يوسف أبو غيث، 76 عاماً، شيع، ت: 99060122،99397116.

سعود عيسى إسماعيل، 87 عاماً، شيع، ت: 99738779.

مصطفى عبدالنبي حيدر الشيرازين 70 عاماً، شيع، ت: 99012452.

نوريه هادي محمد الحربي،أرملة، يوسف علي خليل القطان، 72 عاماً، شيعت، ت: 94944407.

فاطمة محمد عبدالله صفر، 37 عاماً، شيعت، ت: 65584336.

مروان أحمد حسن الجسمي، 49 عاماً، شيع، ت: 90998880، 25393680.

نوري سليمان عثمان القناعي، 77 عاماً، شيع، ت: 99758118،50802802.

لولوة أحمد عبدالغفور محمود، أرملة، علي سليمان الصالح الصويلح، 82 عاماً، شيعت،ت: 99636250.