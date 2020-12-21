وفيات يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020

الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، 72 عاماً، «شيع»، ت: 60000000، 66600077.

خالد خليل حسين خلف، 61 عاماً، «شيع»، ت: 66623452، 90084747، 96677733.

منصور محمد ناصر الحمد، 9 أشهر، «شيع»، ت: 99099799، 99375544.

نجاة جاسم حسين الوهيب، زوجة، خليفة أحمد خلف الدخيل، 70 عاماً، «شيعت»، ت: 51618152، 99616516.

شريفة يوسف عثمان العنجري، أرملة، جاسم فهد عبداللطيف الفوزان، 86 عاماً، «شيعت»، ت: 97333351، 99029700.

سبيكة إبراهيم إسماعيل الفيلكاوي، أرملة، جاسم محمد جاسم العبدالله، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 99824696، 99648306، 99066081، 99259228.

محمد مبرج مهيمل العازمي، 74 عاما، «شيع»، ت: 97990440.