وفيات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

سكينة محمد حسين غلوم، زوجة، عيسى مطر علي البلوشي، 80 عاماً، «شيعت»، ت: 99296506.

محمد إسكندر عبدالله إسكندر، 70 عاماً، «شيع»، ت: 96099925، 99492926، 97147151.

زينب علي إبراهيم الحسين، أرملة، ذياب أحمد محمد حسين، 98 عاماً، «شيعت»، ت: 99774580.

يحيى مهدي فاضل الموسوي، 63 عاماً، «شيع»، ت: 99492374، 66653013.

عمر محمد مبارك العميري الشويرد، 56 عاماً، «شيع»، ت: 66166996.

هاشم حسين عبدالرحيم حسين الصفار، 57 عاماً، «شيع»، ت: 66110076، 66002006.

أحمد منصور النافع، 93 عاماً، «شيع»، ت: 99895048، 99797698.

فوزية محمد علي المطوع، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 99550299.

مزنة سيف الرميحي، أرملة، سليمان صالح الخميري، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 99007004، 69990019.