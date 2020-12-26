وفيات يوم السبت 26 ديسمبر 2020

حسين عيسى حسين الصايغ، 74 عاماً، «شيع»، ت: 67704401.

خالد إبراهيم أحمد علي، 80 عاماً، «شيع»، ت: 99188898، 99888156.

علي حسين ناصر بوحمد، 60 عاماً، «شيع»، ت: 97775520.

غازيه عبدالصاحب سويدانيان نزار، زوجة/ عبدالحميد عبدالحليم حجي حسن، 62 عاماً، «شيعت»، ت: 99034684، 67727422.

فاطمة صحن الشريعان، أرملة/ جبر مبارك الشريعان، 95 عاماً، «شيعت»، ت: 99072333، 99879268.

علي خالد عبدالرحمن المزيد، 73 عاماً، «شيع»، ت: 99983303.

حصه محمد مبارك أبوحيمد، 37 عاماً، «شيعت»، ت: 97781333، 22521077.

بدر حمود الروضان، 81 عاماً، «شيع»، ت: 99816816، 99087806.

عائشة سالم أحمد الخشتي، 75 عاماً، «شيعت»، ت: 66859922، 69666049.