جامعة الكويت تعقد اختبارات القدرات الأكاديمية إلكترونيا

أعلنت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس بجامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله، اليوم الثلاثاء، عقد اختبارات القدرات الأكاديمية لأول مرة الكترونيا بالإضافة إلى الاختبارات الورقية.

وقالت إن الاختبارات ستقدم لـ 17042 طالب وطالبة، حيث ستقام على ثلاث فترات في 16 يناير و26 يناير و13 فبراير، موضحة أن الاختبار الالكتروني سيقدم بشكل تمهيدي وبسيط لعدد يقدر بـ 3000 إلى 4000 طالب من أصل 17 ألف طالب تمهيداً لتعميم التجربة في المستقبل.

ولفتت إلى أن الاختبارات الالكترونية ستقدم بالحضور الشخصي في المواقع الجامعية (الخالدية- مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية- الجابرية).

وذكرت الجارالله أن اختبار القدرات الأكاديمية هو اختبار خاص بجامعة الكويت، مؤكدة أهمية هذه الاختبارات للطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة، وعليه يتم القبول للكليات على المعدل المكافئ وهو مجموع معدل الثانوية مع اختبار القدرات الأكاديمية، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات تقدم في العام الواحد ثلاث مرات بالمواد التالية: اللغة الانجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الفرنسية، مع مراعاة عدم تعارض أوقاتها مع الاختبارات الفصلية للمدارس الثانوية أو الجامعة، مشرة إلى أنه تم إلغاء اختبار الكيمياء،ولكن لمن يرغب بالالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبار كيمياء يتم اختباره بعد القبول.

وأوضحت أنه بإمكان الطالب تقديم الاختبارات وهو في الصف الثاني عشر ويسمح له بإعادتها ثلاث مرات ويتم اختيار أفضل نتيجة، مؤكدة على أن صلاحية الاختبار سنتان من تاريخ الحصول عليها، مشيرةً إلى أن بعض الكليات لا تستلزم اختبار القدرات وهي كلية الحقوق وكلية العلوم، كما أن اختباري الآيلتز والتوفل يغنيان عن اختبار أداء اختبار القدرات الأكاديمية للغة الإنجليزية.

وشددت على ضرورة التأكد من ورقة دخول الاختبار ومراجعتها من قبل الطالب والالتزام بجميع التعليمات لضمان دخولهم في الوقت المناسب للاختبار والحرص على الحضور بالبطاقة المدنية الأصلية أو أي هوية رسمية مع ضرورة احضار الأدوات الشخصية.

وأضافت أن من يجد خطأ في ورقة البيانات سواء في لغة الاختبار أو الرقم المدني أو في جنس الطالب عليه التواصل مع مكتب نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس من خلال البريد الإلكتروني cem@ku.edu.kw لتصحيح ما يستلزم تصحيحه.

وأشارت الجارالله إلى أن تواريخ الاختبار ثابتة ولن يتم تغييرها أو تعديلها لأي سبب من الأسباب باستثناء الطلبة المصابين بفيروس كورونا-كوفيد19، وحفاظاً على صحتهم وصحة بقية الطلبة سيتم تأجيل اختباراتهم إلى وقت لاحق على أن يتم إثبات ذلك بالأوراق الرسمية.