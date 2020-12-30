وفيات يوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020

ساره محمد عبدالله العميري،أرملة، صالح عبدالله البطي، 81 عاماً، شيعت، ت:95599989.

طالب يعقوب يوسف العبد الهادي، 72 عاماً، شيع، ت: 99488608،66084013.

لطيفه خالد محمد الجريسي، أرملة، أحمد علي المهبول الجريسي، 82 عاماً، شيعت،ت: 99006300،99448865.

سيد رجب علي الرفاعي، 91 عاماً، شيع، ت: 67755787،99858587.

نعيمه محمد عبدالعزيز المنيس،أرملة/ مبارك إبراهيم التوره، 80 عاماً، شيعت، ت: 99399818.

سعود غانم محمد جمران العجمي، 79 عاماً، شيع، ت: 97797790، 65591119.

موسى علي سليمان المجادي، 80 عاماً، شيع،ت: 99419910.