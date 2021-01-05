وفيات يوم الثلاثاء 5 يناير 2021

بدر سعيد سعد الجروي القحطاني: 19 عاما، شيع، ت: 50688978.

شمة مبارك الياتي البركة، زوجة عواد بنيه مبارك البركة: 76 عاماً ، شيعت، ت: 97473332 ، 99580837.

رضيه عبدالله صالح الدلوه، زوجة براك خلف الشلاش: 81 عاماً، شيعت،ت: 99499628.

ألطاف جاسم عبدالرحيم العوضي، 52 عاماً، شيعت، ت:99288171، 99775858، 99062008.

لولوه أحمد سعد العتيبي، أرملة محمد ابراهيم المعتوق، 75 عاماً، شيعت، ت: 99607977، 99528554.

فاطمة عباس محمد الكندري: 83 عاماً، شيعت، ت: 99842462 ،99662299.

عبدالله مبارك عبدالله الوهيب: 69 عاماً، شيع،ت: 66505005.

يعقوب يوسف حسين الخلفان: 82 عاما – الدفن التاسعة صباحاً، ت: 66555528 ،99525254.