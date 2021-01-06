وفيات يوم الاربعاء 6 يناير 2021

حجيه فهد فالح هدبا الرشيدي، أرملة، محمد راشد مرزوق الراجحي، 66 عاما، «شيعت»، ت: 51334422، 97663363.

خشعه ناصر هجاج العازمي، أرملة، عثمان نصار بن لحيان العازمي، 75 عاما، «شيعت»، ت: 55922332، 51009005.

نورة شويرب عسكر العجمي، أرملة، محمد علي عسكر العجمي، 90 عاما، «شيعت»، ت: 66223336.

محمد مناحي خاطر المطيري، 75 عاما، «شيع»، ت: 66060058، 99999512.

سلوى سليمان عبدالهادي، زوجة، عبدالرزاق عبدالكريم النصار، 76 عاما، «شيعت»، ت: 99730349، 99838444 50307881، 99703614.

فؤاد صالح غلوم حاجيه، 62 عاما، «شيع»، ت: 99543244.