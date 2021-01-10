مساعد العارضي يوجه سؤالين إلى وزيري الأشغال والإسكان

وجه النائب مساعد العارضي سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

وفيما يلي نص السؤالين:

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي.

طلب النائب إفادته وتزويده بالآتي:

1- كشف بعدد الطلبات الإسكانية القائمة قيد الانتظار حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع توضيح تاريخ هذه الطلبات.

2- ما سبب إيقاف طلبات التخصيص في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية؟ وما الموعد المحدد لإعادة استقبال الطلبات مرة أخرى؟

3- ما الموعد المحدد لتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأراضي المخصصة في مدينة جنوب سعد العبدالله؟ وما خطة المؤسسة لاستقبال طلبات تخصيص المواطنين بها؟

سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس

طلب النائب إفادته وتزويده بالآتي:

1- خطة وزارة الأشغال العامة للبدء والانتهاء من أعمال صيانة الطرق في جميع المحافظات الست مع البرنامج الزمني للأعمال لكل محافظة.

2- أسباب تأخير أعمال صيانة الطرق في محافظتي الفروانية والجهراء تحديدا، وما البرنامج الزمني لبدء وانتهاء أعمال الصيانة في جميع مناطق المحافظتين؟

3- خطة الوزارة في استكمال أعمال الإنشاء والتطوير المتوقفة في مشروع الجسر الذي يربط بين منطقة صباح الناصر مع الدائريين السادس والسابع، مع البرنامج الزمني لبداية الأعمال وانتهائها.

4- أسباب تأخر الوزارة في صيانة طريق كبد، وهل توجد اتفاقية استشارية لتطوير هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب تأخير أعمال التطوير؟

5- ما أسباب تجمع المياه أثناء هطول الأمطار في منطقة صباح الناصر قطعة (3) شارع (14) و (15) وقطعة (1) شارع (27)؟ مع إفادتي بجميع الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.(إع)(أ.غ)