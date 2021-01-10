وفيات يوم الاحد 10 يناير 2021

كاظميه أسد علي البلوشي، أرملة، عبدالصمد محمد علي شموه، 78 عاماً، شيعت، ت: 94912766.

علي حسن عباس أبل، 58 عاماً، شيع، ت: 99070170.

حسين علي حجي الشهاب، 69 عاماً، شيع، ت: 99717785،99506667،99209206.

أحمد محمد دخيل العوض، 54 عاماً، شيع،ت: 67776992،66630250.

جميلة مبروك سيف السيف، أرملة سعيد فيصل بن شبلان المطيري، 85 عاماً، شيعت، ت: 68885067،99673541،66299990،97344432.

زينب حسين محمد خاجة، زوجة، عبدالله علي حسن محمد صفر، شيعت، ت:66223383، 66434005.

بدرية حجي علي أحمد المهدي، أرملة/ أحمد إبراهيم الصفار، 90 عاماً، شيعت، ت: 99766411.

خالد سالم محمد الانصاري، 80 عاماً، شيع، ت: 99065021،66099267.

حماد محمد سالم العازمي، 42 عاماً، شيع، ت: 94962010، 99599112.