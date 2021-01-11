وفيات يوم الاثنين 11 يناير 2021

حسين ملا علي حمود المتروك، 84 عاما، «شيع»، ت: 99667896

عادل عبدالكريم فتح الله علي، 63 عاما، «شيع»، ت: 97901665

فطومة عبدالواحد محمد، ارملة، غازي ابراهيم البدر، 83 عاما، «شيعت»، ت: 99458358، 99274020، 99623278

رقية ذياب جقيتم الديحاني، 65 عاما، «شيعت»، ت: 94499445، 50922229، 55933222

حسين علي محماس العدواني، 49 عاما، «شيع»، ت: 99661553

فاطمة عبدالحميد عبداللطيف، ارملة، جاسم محمد السلطان، 86 عاما، «شيعت»، ت: 55644477

صبريه عبدالله عليه، ارملة، جاسم محمد العزان، 82 عاما، «شيعت»، ت: 50509159، 99158951

شعاع سريع عبدالرحمن السريع، ارملة، عبدالمحسن محمد الدعيج، 84 عاما، «شيعت»، ت: 65016240، 99499355

مريم ميرزا حسن الحلاق، 77 عاما، «شيعت»، ت: 99072297، 99898626