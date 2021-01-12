وفيات يوم الثلاثاء 12 يناير 2021

ناديه ناصر سعد العريفي، زوجة، راشد عبدالله راشد عبدالرحيم، 50 عاما، «شيعت»، ت: 99184249، 22516938.

آسيا عبدالله علي الرويح، ارملة، عبدالرحمن ابراهيم السيف، 74 عاما، «شيعت»، ت: 99601579.

مشعل فيروز صنقور مال الله، 50 عاما، «شيع»، ت: 99741052.

رجاء عبدالمحسن محمد الحقان، 55 عاما، «شيعت»، ت: 60006635، 51155955.

حسيبه عبدالواحد محمد، ارملة، حمد مدعج المدعج، 80 عاما، «شيعت»، ت: 99837791، 99998745.

غياض عبيد العنزي، 84 عاما، «شيع»، ت: 99764047، 99471114.

عبدالمجيد عبدالله محمد قاسم معرفي، 83 عاما، «شيع»، ت: 99800000، 99898001.