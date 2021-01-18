وفيات يوم الاثنين 18 يناير 2021

جاسم أحمد عمر العمر، 80 عاما، «شيع»، ت: 99888117، 99600057.

سعديه محمد معطش العنزي، 55 عاما، «شيعت»، ت: 97256664.

ايمان اسماعيل حجي محمد، 61 عاما، «شيعت»، ت: 97256664، 99462288.

زهره عبدالله غلوم حسين، أرملة، عبدالله علي الكندري، 69 عاما، «شيعت»، ت: 5111558، 91111684، 90903082.

موسى يعقوب بن موسى محمد، 70 عاما، «شيع»، ت: 66766777، 99021970.

نسيمه جاسم محمدالمولاني، 72 عاما، «شيعت»، ت: 99990707.

عائشة عبدالواحد محمود قاسم، زوجة، علي سلمان علي الخواري، 61 عاما، «شيعت»، ت: 99814027، 99701040، 99952779.

علي عبدالمحسن محمد المطير، 74 عاما، «شيع»، ت: 55311110.

وسميه مبارك سالم الهولي، أرملة، محمد شبيب الهولي، 84 عاما، «شيعت»، ت: 66677186، 66637276، 60010111.

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