وفيات يوم الثلاثاء 19 يناير 2021

نور عبدالله عبدالرحمن عبدالله محمود، زوجة، أحمد سامي عيسى العون، 33 عاماً، «شيعت»، ت: 95599522، 66633351.
بدر عبدالكريم يوسف العيدان، 58 عاماً، «شيع»، ت: 96697996.
نورية عبدالله عبدالعزيز المديرس، أرملة، عثمان عبدالوهاب العثمان، 87 عاماً، «شيعت»، ت: 90000606، 97662662.
حصة الصالح المنصور أبا الخيل، أرملة، علي المحمد البسام، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 99070199، 97676888.
شدهه ناصر شخير، أرملة، سعد سعود الحربي، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 55665454.
زيد أحمد عبدالله القويعي، 72 عاماً، «شيع»، ت: 95531555، 99117333.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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