وفيات يوم الثلاثاء 19 يناير 2021

نور عبدالله عبدالرحمن عبدالله محمود، زوجة، أحمد سامي عيسى العون، 33 عاماً، «شيعت»، ت: 95599522، 66633351.

بدر عبدالكريم يوسف العيدان، 58 عاماً، «شيع»، ت: 96697996.

نورية عبدالله عبدالعزيز المديرس، أرملة، عثمان عبدالوهاب العثمان، 87 عاماً، «شيعت»، ت: 90000606، 97662662.

حصة الصالح المنصور أبا الخيل، أرملة، علي المحمد البسام، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 99070199، 97676888.

شدهه ناصر شخير، أرملة، سعد سعود الحربي، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 55665454.

زيد أحمد عبدالله القويعي، 72 عاماً، «شيع»، ت: 95531555، 99117333.

‮إنّا لله وإنّا إليه راجعون