وفيات يوم الاربعاء 20 يناير 2021

تقية عبدالرضا جعفر، أرملة، شريف أحمد محمد أكروف، 88 عاماً، «شيعت»، ت: 90077070.

أسامة عيسى جاسم المناعي، 54 عاماً، «شيع»، ت: 97508850.

دغبوجه سعد ردعان، أرملة، ردعان فلاح ردعان العازمي، 81 عاماً، «شيعت»، ت: 51555437.

خالد عبدالكريم خالد الحمود، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99186388، 96977792.

بدر لافي جاعد المطيري، 47 عاماً، «شيع»، ت: 99480204.

ندى بيان بخيت الأحمد، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 97959957، 90909354.

شيخة سيد محمد سيد عبدالله الرفاعي، 92 عاماً، «شيعت»، ت: 99078717، 97417414.

خديجة أحمد عبدالله الشطي، أرملة، إبراهيم حمد الشطي، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 99678446، 99646654، 99729909.

زهرة موسى حسن الخياط، 57 عاماً، «شيعت»، ت: 65558284.

منى سليمان حسين العوضي، 46 عاماً، «شيعت»، ت: 66611789، 99018201، 99747097.