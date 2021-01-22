وفيات يوم الجمعة 22 يناير 2021

خلف محمد خلف الدرع المطيري، 66 عاماً، شيع، ت: 55950555،55000074.

رفعه مشعل عبدالله الدرع المطيري، 9 سنوات، شيعت، ت: 55950555،55000074.

فضيلة صالح حمادي الدليمي، 75 عاماً، شيعت، ت:66557780،99511003.

شهاب أحمد عبدالله ملا أحمد، 56 عاماً، شيع، ت: 98828913،99777684،99702027.

جديع براك جديع العازمي، 76 عاماً، ت:55099768.

عبدالله عبدالكريم عبدالله الأصقه، 75 عاماً، شيع، ت: 66771777،99057785.

جاسم محمد علي خان، 85 عاماً، شيع، ت: 95577933،94055113.

محمد عبدالكريم يوسف الشرهان، 49 عاماً، شيع، ت: 55565755،99441661.