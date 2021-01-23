وفيات يوم السبت 23 يناير 2021

فاطمة محمد سعيد المبايع ، أرملة، عبدالله ابراهيم المبايع ، 85 عاماً، شيعت، ت، 99597548، 65057767.

بدرية زيد محمد الربيعة، 83 عاماً، شيعت، ت: 99253029، 66177744،55088444، 66070990.

محمد أحمد عبدالله كمال، 74 عاما، شيع، ت: 66416516،99887321، 66373639.

موزه شافي فرج الخشاب، 75 عاماً، شيعت، ت: 65577399، 66080991.

نايف حليويس الشويرد، 54 عاما، شيع، ت: 60333113، 69992206، 67711990.

حمده سند ثاري، زوجة، عويد مبارك الرشيدي، 71 عاماً، شيعت، ت: 99333744، 502717178، 99461444، 99801999.

هيا جمعة عبدالله خميس، أرملة، بدر عبدالقادر الهندي، 75 عاما، شيعت، ت: 94448781، 99879559.