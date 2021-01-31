وفيات يوم الاحد 31 يناير 2021

الهيلم فهد غازي المطيري، 80 عاما، «شيع»، ت: 99414781، 97525553.

خالد عبدالمحسن محمد المطير، 84 عاما، «شيع»، ت: 55311110، 98818393.

موضي سعد فهيد السبيعي، أرملة/ عبدالله راجح البوص، 83 عاما، «شيعت»، ت: 50577550.

علي أحمد عبدالله الحداد، 80 عاما، «شيع»، ت: 99064032، 99940574، 99612854.

عبدالعزيز إبراهيم محمد بن شيبه، 63 عاما، «شيع»، ت: 66038908، 99802149.

نواف بندر سلطان عبدالله البكاري، 48 عاما، «شيع».

زهير علي حسن النجار، 60 عاما، «شيع»، ت: 99100700، 99433443.

محمد عبدالله محمد الكندري، 74 عاما، «شيع»، ت: 98057786.

عزيز حسن جعفر، 72 عاما، «شيع»، ت: 65550064.

ماهر عيسى موسى محمد علي، 67 عاما، «شيع»، ت: 55390055، 99884992.