“المستقلة” تزكي دفعة مرشحين لانتخابات التطبيقي.. وأبو عوينة رئيساً لهيئتها الإدارية

أعلنت القائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تزكية دفعة من مرشحيها طيلة الأيام الماضية وذلك في طور استعداداتها لانتخابات الاتحاد العام للطلبة المتوقع إعلان موعد انعقادها الرسمي عبر التصويت الالكتروني (عن بعد) خلال الأيام المقبلة.

وبهذا الصدد دعت المستقلة الطلبة إلى “تحديث أرقام هواتفهم” لكي يتسنى لهم “التصويت في الانتخابات” وذلك عن طريق موقع الهيئة.

وقد زكّت المستقلة كلاً من محمد الصايغ، ووليد خالد العتيبي، وشعيب الكندري، وعبدالعزيز الخالدي مرشحين لها لانتخابات العام الدراسي 2020-2021، بينما زكّت فلاح أبو عوينة العازمي رئيساً لهيئتها الادارية.

وقال أبو عوينة لـ أن “استعدادات القائمة المستقلة على قدم وساق لخوض انتخابات الاتحاد العام” وذلك “لانتزاع حقوق طلبة وطالبات الهيئة” بعدما واجهوا “خذلان الاتحاد الحالي لمكتسباتهم” وأضاف: “المستقلة ستسعى من خلال الوصول إلى مقاعد الاتحاد كوسيلة للذود عن كافة مكتسبات الطلبة وليست غاية للمجد الشخصي وبالتزامهم نصنع الأفضل”.

من جانبه، وجه منسق عام القائمة المستقلة نايف ناصر الخليوي من خلال ((سبر )) رسالة إلى الطلبة “نعاهدهم على خدمة وطننا الغالي لنرقى به بسواعدنا ونعاهدهم على خدمتهم جميعاً دون تفرقة ونعاهدهم بدور وطني مشرف وأكاديمي مميز واجتماعي متميز ويليق بهم” وأكد على أن التغيير “أصبح مطلب إلزامي لتفعيل أدوار الاتحاد العام للطلبة المعطلة في كافة الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والوطنية والثقافية” وختم قائلاً “آملين منهم إلتفافهم وتفاعلهم من خلال المشاركة الفاعلة بالتصويت في الانتخابات لإيصال صوتهم باختيار القائمة التي هي أهلاً لتمثيلهم والسد المنيع للدفاع عنهم وانجاز مطالبهم بالتواصل مع الجهات المختصة لنبدأ معهم مشوار الإنجاز على جميع الأصعدة”.