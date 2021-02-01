وفيات يوم الاثنين 1 فبراير 2021

بدرية سليمان حمد الفهيد، زوجة طامي ناصر الطميان، 75 عاماً، شيعت، ت: 66878408، 99313866، 99444173، 94995122.

جعفر يونس محمد المجادي: 62 عاماً، شيع، 66529944.

محمد عبدالمحسن محمد العلي: 92 عاماً، شيع، ت: 55390055، 99884992

عايده عبدالله العمران، أرملة عبدالله محمد الديحاني: 77 عاماً، شيعت، ت: 99046892 ، 99188996.

منصور عبدالنبي حسن الخياط: 74 عاماً، شيع، ت: 99327871، 99618760 ، 66444742.

سليمان عويضان القحطاني: 76 عاماً، شيع، ت: 99439320

ناصر فهد سعد الصواغ العازمي: 30 عاماً، شيع، ت: 96662155، 55850099

شيخه حميدي عبدالمحسن العميري، أرملة علي خالد الطاحوس، 61 عاماً، شيعت، ت: 66300300 ، 67002626.