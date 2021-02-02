وفيات يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

سلوى عباس يوسف صدقي، زوجة، سالم فهد الشويع، 81 عاما، «شيعت»، ت: 94433313، 66907119، 99245659.

ناصر سفاح شنوف الراشد البذالي، 76 عاما، «شيع»، ت: 99158519.

سعد عبدالله خليل العيبان، 77 عاما، «شيع»، ت: 99496228.

هجاج راشد سبيت العازمي، 75 عاما، «شيع»، ت: 99096888، 55330030.

محمد نجم عبدالله المسباح، 84 عاما، «شيع»، ت: 99058024، 99706479.

عبدالله محمد ادغيشم الدغيشم، 78 عاما، «شيع»، ت: 66644700، 67733009.

علي عبدالله علي عبدالوهاب المطوع، 63 عاما، «شيع»، ت: 67000891، 99966655.

صياح محمد سالم رمال، 84 عاما، «شيع»، ت: 50546669.

ترفه خالد عبدالله الدوسري، أرملة، ناصر سعيد الخلف الدوسري، 96 عاما، «شيعت»، ت: 99880785.