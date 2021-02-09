وفيات يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

نايف جاسر البعيص المطيري، 91 عاماً، شيع،ت: 99497630، ، 99073735.

محمد ظاهر حبيب كرم: 65 عاماً، شيع، ت: 99043551، 99222298.

نعمات علي قطب خليفة، أرملة سليمان إبراهيم منصور بوحيمد: 69 عاماً، شيعت، ت: 99700999، 99744404، 60099200.

زهرة محمد علي الخواجة، أرملة علي حسن الخواجة: 72 عاماً، شيعت، ت: 66622072.

هيفاء عبدالرضا حسن الأستاذ: 52 عاما ـ شيعت، ت: 99595651، 99655867.

عوض عبدالرحمن أحمد الشويب: 73 عاماً، شيع، ت: 67066111، 99840408.

صبيحه جمعة كريم قريشي: 72 عاماً، شيعت، ت: 66002142 ، 99755051.

حمود عطيه خليفة الشعبان: 74 عاماً، شيع، 99676736، 99873242.

ناهدة إبراهيم الكليب، زوجة سليمان عبدالله جابر الجلاهمة، 59 عاماً، شيعت، ت: 66017747.

جازي عبيد مرّعي العنزي، 83 عاماً، شيعت، ت: 97200912، 99488005.