وفيات يوم الخميس 11 فبراير 2021

نورة حمود علي الموسى السيف، أرملة، إبراهيم طاهر عبدالله الطاهر، 91 عاماً، «شيعت»، ت: 94433554.

خيرية غلوم علي حسين، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 66205111.

يعقوب يوسف سليمان الحداد، 72 عاماً، «شيع»، ت: 66644121، 66331060.

لولوة إبراهيم حسين البحراني، أرملة، محمد علي حسين السلطان، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 66636466.

صغرى غلوم علي غلامي، زوجة، يونس محمد ميرزا، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 50509595، 94948080.

زينب محمد حسن أشكناني، 66 عاماً، «شيعت»، ت: 66247766، 66239342.

طيبة محمد عبداللطيف الحنيان، أرملة، حمد عبدالرحمن النجار، 95 عاماً، «شيعت»، ت: 92225555.

فتوح عبدالعزيز حمد الهدلق، زوجة، محمد علي عبدالمحسن أبا الخيل، 62 عاماً، «شيعت»، ت: 99366553، 99444301، 60055661.