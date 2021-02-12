وفيات يوم الجمعة 12 فبراير 2021

محمد عبدالقادر أمين الهندي، 82 عاماً، شُيِّع، ت: 66211620، 94042666.

خليل إبراهيم عبدالله اليعقوب، 85 عاماً، شُيِّع، 97938880، 99336658.

بدر عماش عماش الحربي: 55 عاماً، شُيِّع، 99949429.

محمد عدس صالح النمران: 71 عاماً، شُيع،ت: 99782223.

نوير علي كميخ الديحاني، زوجة محمد شباب مصلح الديحاني، 45 عاماً، شُيِّعت، ت: 99759995.

مساعد إبداح قبلان أقريعيط: 64 عاما ـ الدفن بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة صبحان،ت: 99975222، 99499369.

يوسف عبدالله محمد الأستاذ: 47 عاماً، شُيِّع، ت: 97314141.

يوسف عبدالله يوسف الفهد، 97 عاماً، شُيِّع، ت: 66900022، 99012353.