وفيات يوم السبت 13 فبراير 2021

نورة أحمد محمد الغانم، أرملة الشيخ جابر فهد المالك الصباح: 77 عاماً، شيعت،ت: 51505555.
حصة محمد عبدالله البديوي، أرملة يوسف عبدالله السعد الشريدة، 82 عاماًن شيعت، ت:60991909.
مستوره سعد الغنيم، أرملة تركي علي الغنيم المطيري: 80 عاماً ، شيعت،ت: 62222373.
بدر ناصر حسن الشويكر: 63 عاماً، الدفن الأحد في التاسعة صباحاً، ت: 66007003 ، 99845484، 94920313.
عبدالله مندني عبداللطيف الحداد، 66 عاماً، شيع، ت: 98888627.
سعود عبدالعزيز حمد العجيان، 78 عاماً، شيع، ت: 99892257.
أنعام صالح معتوق الرفاعي، أرملة خليفة محمد صباح الجلاهمة، 70 عاماً، شيعت،ت: 99042559.
محمد غلفيص ناجع العجمي، 59 عاماً، شيع، ت: 99888601 ، 66669234.
فواز عماد سالم الراشد، 20 عاماً، شيع، ت: 50794404.
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