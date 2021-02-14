وفيات يوم الاحد 14 فبراير 2021

حسين محمد حبيب حسين المتروك: 61 عاماً، شيع، ت: 99683056، 55663600.

جاسم حسين علي العباد: 67 عاماً، شيع، ت: 94455845 ، 51722239.

جمعة عثمان البراهيم الخراز، 93 عاماً، شيع، ت: 99748714، 99624625، 97575502،99060693.

حسين حسن محمد باقر، 71 عاماً، شيع، ت: 60606050.

يوسف يوسف محمد حسن، 62 عاماً، شيع، ت: 99520960 ، 99872737، 99662642 ، 55228834.

فضيلة سلطان سالم المفتاح، زوجة غريب مرزوق عبدالهادي: 72 عاماً، شيعت، ت: 99633059، 66649363 ، 60022006.

خالد أحمد عيسى العود، 82 عاماً، شيع، ت: 66800003، 99690350 ، 97806660.

فؤاد فاضل حسن المزيدي: 61 عاماً، شيع، ت: 99718787.

حنان عبدالصمد صالح عبادي: 50 عاماً، شيعت، ت: 99743550، 99404011، 66008337.

مساعد فؤاد خالد حمد البدر، 41 عاماً، شيع، ت: 90091140.