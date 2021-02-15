وفيات يوم الاثنين 15 فبراير 2021

حسين محمد حبيب حسين المتروك، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99683056، 55663600.

جاسم حسين علي العباد، 67 عاماً، «شيع»، ت: 94455845، 51722239.

جمعة عثمان البراهيم الخراز، 93 عاماً، «شيع»، ت: 99748714، 99624625، 97575502، 99060693.

حسين حسن محمد باقر، 71 عاماً، «شيع»، ت: 60606050.

يوسف يوسف محمد حسن، 62 عاماً، «شيع»، ت: 99520960، 99872737، 99662642، 55228834.

فضيلة سلطان سالم المفتاح، زوجة، غريب مرزوق عبدالهادي، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 99633059، 66649363، 60022006.

خلف أحمد عيسى العود، 82 عاماً، «شيع»، ت: 66800003، 99690350، 97806660.

فؤاد فاضل حسن المزيدي، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99718787.

حنان عبدالصمد صالح عبادي، 50 عاماً، «شيعت»، ت: 99743550، 99404011، 66008337.

مساعد فؤاد خالد حمد البدر، 41 عاماً، «شيع»، ت: 90091140.