وفيات يوم الاثنين 15 فبراير 2021

حسين محمد حبيب حسين المتروك، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99683056، 55663600.
جاسم حسين علي العباد، 67 عاماً، «شيع»، ت: 94455845، 51722239.
جمعة عثمان البراهيم الخراز، 93 عاماً، «شيع»، ت: 99748714، 99624625، 97575502، 99060693.
حسين حسن محمد باقر، 71 عاماً، «شيع»، ت: 60606050.
يوسف يوسف محمد حسن، 62 عاماً، «شيع»، ت: 99520960، 99872737، 99662642، 55228834.
فضيلة سلطان سالم المفتاح، زوجة، غريب مرزوق عبدالهادي، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 99633059، 66649363، 60022006.
خلف أحمد عيسى العود، 82 عاماً، «شيع»، ت: 66800003، 99690350، 97806660.
فؤاد فاضل حسن المزيدي، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99718787.
حنان عبدالصمد صالح عبادي، 50 عاماً، «شيعت»، ت: 99743550، 99404011، 66008337.
مساعد فؤاد خالد حمد البدر، 41 عاماً، «شيع»، ت: 90091140.
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