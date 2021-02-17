وفيات يوم الاربعاء 17 فبراير 2021

مهدي ظافر حمد العجمي، 72 عاماً، شيع، ت: 97506600.

عائشة إبراهيم سعد الربيعان: أرملة عبدالعزيز متعب سعد الربيعان، 85 عاماً، شيعت، ت: 99025240، 97908580، 99773770 ، 99771052 ، 99432661.

حصة وقيان الشمري: أرملة عجيل عيادة الشمري: 78 عاماً، شيعت، ت: 99688256.

شيخة عيسى محمد صالح السعيد، 52 عاماً، شيعت، ت: 98088089.

عائشة غايب صالح العازمي، زوجة يحيى ناصر صنهات الرشيدي، 64 عاماً، شيعت، ت: 99015888، 67000672.

جراح خلف هران العنزي: 30 عاماً، شيع، ت: 99023295.

فهد سعد عبدالعزيز الهباد، 57 عاماً، شيع، ت: 99070270

فاطمة علي محمد المرزوقي: زوجة عبدالوهاب عبدالسلام العبد السلام: 71 عاماً، شيعت، ت: 60443248.

عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز المذن، 75 عاماً، شيع، ت: 97107075.

غنيمة عبدالله محمد البحر، أرملة عبدالمحسن فيصل الثويني، 81 عاماً، شيعت، ت: 66538888، 99680001.

رسمية محمد المعتوق: زوجة خضر سالم الشطي، 84 عاما ـ شيعت، ت: 99402307، 97226717 ، 99787726 ، 99449663.