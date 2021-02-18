وفيات يوم الخميس 18 فبراير 2021

إبراهيم أحمد سالم المنصوري: 78 عاماً، شيع، ت: 99596987،99256100.

قائد سليمان عبيد الشبلي، 6 سنوات، شيع، ت: 55273734، 96663984.

عبيد مفرح فرحان الرشيدي: 65 عاما – شيع، ت: 99988597، 55559738، 55808150، 99231298.

أحمد رويشد حمد العازمي، 79 عاماً، شيع،ت: 99067071 ، 55232222، 99113232 ، 50014444.

مريم أحمد علي رباب، 79 عاماً، شيعت، ت: 99135888، 99688657، 99998587، 55515116.

خوله ناصر عبدالعزيز البعيجان، أرملة عبدالله عبدالرزاق سعود البعيجان، 77 عاماً، شيعت، ت: 66050052 ، 96608806.

سليمان محمد خلف مال الله، 85 عاماً، شيع، ت: 99077933.

مها مكي إبراهيم القلاف، أرملة علي ملا يوسف، 51 عاماً، شيعت، ت: 99567679، 94777271

عبدالله سالم أحمد الشطي،82 عاماً، شيع،ت: 99010150، 97226717 ، 66088656، 51733202.