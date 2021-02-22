وفيات يوم الاثنين 22 فبراير 2021

محمد أحمد أحمد العيد، 66 عاماً، «شيع»، ت: 66617699.

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفضل، 64 عاماً، «شيع»، ت: 99181115، 90014666، 97910914.

ميثه عبدالرحمن عبدالله العتيبي، زوجة، فهد شالح عبدالله العتيبي، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 99993251، 50455538.

حبيب عبدالأمير مكي طه التميمي، 31 عاماً، «شيع»، ت: 66599865.

منيرة راضي حمود، أرملة، مبارك عيد العليوي، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 99433722، 97922311.

حامد يوسف سعود الفهد، 73 عاماً، «شيع»، ت: 99025951، 99506262.

لطيفة عبدالله عبدالرحمن النجدي، أرملة، أحمد عبدالله علي شير، 78 عاماً، «شيعت»، ت: 99624404.

سهيلة حسن محمد حسن، زوجة، حسين جراغ الحداد، 59 عاماً، «شيعت»، ت: 97934557.