وفيات يوم الجمعة 26 فبراير 2021

مسلم مزعل فهد العازمي، 62 عاما، «شيع»، ت: 99333651.

خديجة عبدالمحسن حجي المطوع، أرملة، عبدالنبي علي حجي المطوع، 83 عاما، «شيعت»، ت: 94444611، 99795989، 66166651.

منيرة عبدالقادر العتيقي، أرملة، عبدالمحسن حمد العتيقي، 83 عاما، «شيعت»، ت: 66666062، 99049617.

زهرة عامر سلطان، أرملة، لايش حسين العنزي، 76 عاما، «شيعت»، ت: 55757979، 50770071، 94791575.

هبه أحمد جاسم النجم، زوجة، محمود علي محمود المسباح، 48 عاما، «شيعت»، ت: 99596090، 99933303، 66610456.

مشاري صالح محسن البلام، 49 عاما، «شيع»، ت: 66114458، 69918819، 99279886.

أمينة نصيب سرور عبدالله، 64 عاما، «شيعت»، ت: 94949888، 66885454.

حبيب عبدالوهاب حسن القطان، 70 عاما، «شيع»، ت: 97308526، 97218624، 66632631.

سارة سلمان محمد الهبيدة، 71 عاما، «شيعت»، ت: 94447080.

نفود خلف محمد الشمري، زوجة، محمد فواز الطريفي، 54 عاما، «شيعت»، ت: 97913366، 55669339.