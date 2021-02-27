وفيات يوم السبت 27 فبراير 2021

حليمة يوسف عثمان الأنصاري، أرملة إبراهيم محمد أحمد الأنصاري، 77 عاماً، شيعت، ت: 90995585.

زهرة بارون حسين كمال: 67 عاماً، شيعت، ت: 96666120.

حصه دغيليب محمد العجمي، أرملة عبدالله عنيزان عبدالله العجمي، 65 عاماً، شيعت، ت: 95561121.

زهرة أحمد البلوشي، زوجة حسين محمد درويش، 74 عاماً، شيعت، ت:67784220.

سعد عبدالرحمن سعد الربيعان: 87 عاماً، شيع، الرجال، ت: 66921616.

عيسى يوسف الأحمد الثاقب، 92 عاماً، شيع، ت: 99402244.

ضيف الله فلاح سلطان العتيبي: 89 عاماً، شيع، ت: 23925222، 99644933،66703922.

حسن محمد جاسم دشتي: 93 عاماً، شيع، ت: 90026809، 99734886.