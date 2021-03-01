وفيات يوم الاثنين 1 مارس 2021

لولوة علي إبراهيم البداح، أرملة، عبداللطيف جاسم السجاري، 96 عاماً، «شيعت»، ت: 99768382، 66655165، 99602297، 99503987.

انتصار يعقوب يعقوب المحميد، 60 عاماً، «شيعت»، ت: 50446626.

بدرية علي شعبان، زوجة، خليل رجب إسماعيل الشطي، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 99409494، 94926959.

خزنة عبدالله مرضي الرشيدي، 59 عاماً، «شيعت»، ت: 99977144، 99812843.

حنان جمال محمد علي، زوجة، ناصر بدر البلوشي، 44 عاماً، «شيعت»، ت: 66625696، 60000252.

طيبة محمد حمد الوقيان، أرملة، علي عبدالله العمر الدرباس، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 99427490، 97766049.

طفلة هديان خميس هديان، زوجة، سعود قضاب المطوطح، 76 عاماً، «شيعت»، ت: 60967777.

عيوف جويزي سعدون العتيبي، أرملة، عايض إبراهيم الزند العتيبي، 87 عاماً، «شيعت»، ت: 67693635، 99676733.