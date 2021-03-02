وفيات يوم الثلاثاء 2 مارس 2021

عبدالرحمن عبدالله علي العتيبي، 42 عاماً، «شيع»، ت: 96588333.

نورية محمد متعب الصانع، زوجة، سعد عبده الشمري، 49 عاماً، «شيعت»، ت: 50990090.

غزيل راكان عامر أرطام العجمي، 24 عاماً، «شيعت»، ت: 98988559، 50005557.

حسنه حايف كثير مغير، 58 عاماً، «شيعت»، ت: 99448083، 55448083.

علي سالم مطلق العدواني، 36 عاماً، «شيع»، ت: 50555354.

سعد سالم سعيد الرخيمي، 66 عاماً، «شيع»، ت: 99848826، 96663005، 99991121، 60644665.

معيوف أحمد عبدالرحمن الفارسي، 77 عاماً، «شيع»، ت: 99788454، 99829747.

ردن راكان حمود المطيري، 95 عاماً، «شيع»، ت: 65057240.