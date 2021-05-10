“القبول والتسجيل”: تصحيح خطأ “قرار الجهاز المركزي بتعديل الجنسية” في بعض الشهادات

بعد انتشار شهادة لأحد خريجي جامعة الكويت ظهرت فيها خانة الجنسية بعد أن تم إلغاءها بقرار من القائم بأعمال مدير جامعة الكويت، تداركت عمادة القبول والتسجيل الخطأ وتم تعديله.

وفي هذا السياق أوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت أنه ظهر في بعض الشهادات التي تم اصدارها لبعض الطلبة والطالبات الاسبوع الماضي بعض الأخطاء في ذكر لقرار الجهاز المركزي بتعديل الجنسية، مؤكدة بأن ظهور القرار في الشهادة هو ناتج عن خطأ ويمكن للطلبة المتأثرين بالخطأ مراجعة عمادة القبول والتسجيل لتعديله.

وبين العمادة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه قد قام بالفعل العديد من الطلبة بمراجعة عمادة القبول والتسجيل صباحاً وتم تصحيح الخطأ فوراً وفي حينه، مؤكداً بأن عمادة القبول والتسجيل على التزامها بما صرح به مدير الجامعة بالإنابة من إزالة أي ذكر للجنسية في الشهادة الجامعية.