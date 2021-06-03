الحكومة: الجلسة الخاصة لمجلس الأمة تستوجب تعديلات تشريعية يجب دراستها

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك الحريص تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس.

وقال الوزير الحريص في بيان صحفي إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة السيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديالت تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى االستماع لرأي المجلس األعلى للقضاء.

ودعا الحريص أعضاء مجلس األمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة األخيرة لتحقيق األهداف المرجوة منها مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع االخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.