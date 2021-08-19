اتحاد فرنسي يطالب بمنح قاضيات أفغانيات حق اللجوء

طلب اتحاد نقابات القضاة في فرنسا من الرئيس إيمانويل ماكرون منح حق اللجوء لقاضيات أفغان.

وأوضحت رئيسة الاتحاد سيلين باريسوت في تصريح لإذاعة “أوروبا 1″، أن القاضيات خاصة يواجهن الخطر بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وقالت: “يتلقون التهديدات، وبعض نظرائنا قتل جراء هجمات (دون تحديد التوقيت)”.

وشددت على وجوب منحهن خيار مغادرة البلاد.

وأكدت أنهم يطلبون من ماكرون إجلاء القاضيات بسرعة من أفغانستان إلى فرنسا ومنحهن حق اللجوء.

وفي 16 الشهر الحالي، أدلى ماكرون بتصريحات مثيرة للجدل بشأن الوضع في أفغانستان، قال فيها إن أوروبا ستأخذ زمام المبادرة ضد تدفق اللاجئين الناجم عن الأزمة في ذلك البلد، مضيفًا “يجب أن نتوقع موجات كبيرة من الهجرة غير النظامية، وعلينا أن نحمي أنفسنا”.

موقف ماكرون تم تشبيهه بمواقف الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، وقال منتقدوه إنه يعطي الأولوية للاستثمار الانتخابي، غير عابئ بحياة الآخرين.

وبعد ازدياد موجة الغضب ضده خرج ماكرون مجددًا ليزعم أن تصريحاته تم تحريفها، مشيرًا أن فرنسا أكثر من قام بحماية من يتعرضون للخطر، وستواصل حمايتهم.