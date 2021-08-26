طلبة “جامعة بنها” يشتكون من تعسف الجامعة وتخاذل المكتب الثقافي

تقدم عدد من الطلبة الكويتيين في كلية الهندسة – جامعة بنها المصرية بشكوى إلى سبر من تعسف إدارة الجامعة المصرية معهم ومضايقتها للطلبة الكويتيين في الجامعة. وكانت أحدث المضايقات هو اشتراط إدارة الجامعة على الطلبة تصوير وثائق السفر الخاصة بهم من الغلاف إلى الغلاف، كما يصفها الطلبة في شكواهم. وبررت إدارة الجامعة هذا التصرف المستغرب بأنه بناء على طلب من المكتب الثقافي الكويتي.

وقد قام عدد من الطلبة بالتواصل مع المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة الذي أنكر مسؤولوه أن يكونوا قد تقدموا بمثل هذا الطلب، وأن لا علاقة لهم بمثل هذا الإجراء. وتساءل الطلبة عن صحة هذا الادعاء في ظل تخاذل مسؤولو المكتب وعدم تفاعلهم مع شكاوى الطلاب في هذا الخصوص وصمتهم أمام اعتداء إدارة الجامعة على خصوصية الطلاب وعلى وثائق سفرهم الحكومية.

وتقدم الطلبة أصحاب الشكوى إلى أعضاء مجلس الأمة آملين أن يلقى هذا الحدث المهم اهتمامهم وتفاعلهم من أجل إيقاف إدارة الجامعة المصرية من هذا الإجراء غير المسبوق، ومن أجل حث المكتب الثقافي على القيام بدوره في حماية وصيانة حقوق وخصوصية الطلبة الكويتيين في الخارج.