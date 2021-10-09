د.فواز الجدعي يرثي والده : انا اشهد انه راح فالناس نادر

سلام يا مزن يمر المقابر

سلم على مرحوم يا مزن ورعاه

ابنشدك بالله لا صرت ماطر

ترهي عليه من المطر واتحراه

وإن كان تنشدني عن ابوي ثامر

وعن حالتي من فقدي اياه

اسمه على لساني يروم الحناجر

ماغير أردد قول يا والدي ياه

انا اشهد ان الدمع ضك المحاجر

والقلب تومي به رسومه وذكراه

كنه توسمني اقرون الخناجر

لا مرني فالناس زوله وطرياه

مشتاق يدعيني وانا اقول حاضر

ومشتاق لمناداي في مبسم شفاه

انا اشهد انه راح فالناس نادر

يا كثر ما يفزع وياقل مشكاه

يبكونك الايتام واهل المنابر

ويدعيلك المحتاج ومكبر الجاه

بالله يا مزنن تهل المعابر

على الذي بالطيب ما قصر خطاه