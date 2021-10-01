ما كلّ رجال له من قسمة اسمه نصيب

بعض الأسامي خساره فالذي شالها

والبعض الاخر خذا قسمه بغصبن وطيب

تزها به اسماه … تحلا له ويحلا لها

وفيصل فصل بين عدوانه وبين الصحيب

ماخذ من اسمه تفاصيله وتفصالها

سيفن على المفسدين ان صال ضربه عطيب

قدْمه تطيح الأسامي لا كشف حالها

في كلمتن واحده نقّز ثعول الشّعيب

اظهر لنا بعض اسامي تستر اخبالها

في فيصل المسلم القيفان عيّت تشيب

واللي مثل فيصل الله يِكْثر اشكالها

وامثاله اللي يحلّون العقد والصعيب

يا صاحبي عانهم في تركيا ارحالها

نوّابنا اللي لهم يشهد عدو وحبيب

اطهر من المزنه اللي سال وبّالها

ما هاجرو لين شافو شي جداً عجيب

دارن تبيع الذي يِصلح من اعيالها

واصحابنا وان تفاخت رايهم ما يعيب

احرار تقدح صطر افعال واقوالها

يوم اختلف رايهم ماهوب فيهم غريب

ارجال دوله ليامن عدّو ارجالها

واهل الفتن والخباثه واردين القليب

مير افلسو طالت الجمّه عن احبالها

يا نافخ الكير مالك غير صلْي اللهيب

اكثح دخاخينها واشرب من اخمالها

يالحصني اللي لبست اليوم نيبان ذيب

ماهو بغابي على السّرحان حيّالها

مكشوف امرك ولو قالو لفاكم نديب

مندوبهم عاد بالخيبه وباذيالها

شمس الحقيقه علينا نورها لو يغيب

لابدّ تشرق ويسرح نور باظلالها

بوبخيت