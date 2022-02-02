يامرحبا يا خاطرن تالي الليل

مانيب قايل خاطر الليل مقفي

ياهاجسي مبطي عن الفكر بالحيل

غالي وغايب ليه ما عاد تلفي

إخْذ الهلا ودوك المباهير بالهيل

ثنتين من رسلان ماهيب تكفي

واقلط على فكري وتخيّر من الحيل

اللي لها حولين فالريف تغفي

ذبح السمينه حان خل المطافيل

ما عاد عندي بين الافكار هرفي

وعقب الشحم ياصاحبي والمعاميل

صاحبْك من شهرين ماهوب يغفي

مشغول فكري مير مابه محاصيل

كف الفلس يضرب على اخماس كفّي

كله سبب ثورة هل الجيش والخيل

اللي عجايجهم لها الشمس تطفي

ضيّعت وسط العج بعض الرياجيل

اللي لهم اعوام يحمون صفّي

يوم انجلا ضوح العسام المظاليل

ما شفتهم يا صاحبي حول كتفي

صفّي غدا صفين صرنا مقابيل

مشقور صفي والعدو مستخفّي

حتى الضمير اللي يشيل المصاقيل

اليوم شال البيض فوقه ترفّي

ليته صمت عن قول بعض الأقاويل

والّا قعد في دار الأجناب منفي

قد كان رمزن لرّجال الحلاحيل

واليوم من روس الطويلات هفّي

وابو ثنايا والأذاني مطاويل

قاد الخيانه وسْط صفّي يلفّي

لين اجتمع حوله صدوق ومهابيل

واصبح ورا المرياع يمشي بزحفي

يامر وينهى والبقيّه تماثيل

اصنام لولا العيب وضّحت وصفي

لكن نهايتهم دكاك المزابيل

الحق تاريخه من الزور معفي

واليوم صفي فيه زمرة مشاكيل

صافي على اللي يعسف الحق عسفي

قلّه ولكن ما تهاب التهاويل

تاريخهم حبره على الحق جفّي

وان كان صوت الزور يبراه تطبيل

والحق صوته منخفض وامتخفّي

قد قيل ياصاح الليالي مداويل

بكره ليالينا على الحق تصفي

ياهاجسي هاذي علوم آخر الليل

وما قلت لك ياخاطر الليل مقفي

بوبخيت